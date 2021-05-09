مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس السبت اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ179 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة تندكمة البيظة بقطاع البكاري ومنطقة العايديات بقطاع الكلتة.

أما اليوم الأحد، فلقد قصف جنود “البوليزاريو” منطقة أم الدكن بقطاع البكار ي ومنطقة الدويكات بقطاع الكلتة.

بالإضافة الى منطقة أكرارة الشديدة بقطاع الفرسية، اما بقطاع المحبس، فلقد تم استهداف مناطق سبخة تنوشاد وروس اودي الظمران واكرارة الفرسيك.