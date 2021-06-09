مدفعية الجيش الصحراوي تستمر في قصف قوات الإحتلال المغربي

والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 210 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، تخندقات قوات الإحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد و رووس اودي الظمران بقطاع المحبس، بالإضافة الى منطقة فدرة التمات شمال احريشة ديرت قطاع حوزة.

كما مس القصف أيضا معاقل جيش “المخزن” في منطقتي الركيز والجبيلات البيظ بقطاع الكلتة ومنطقة اودي الزيات بقطاع الفرسية.