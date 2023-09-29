مدن أوروبية تحظر السيارات والهواتف حتى على السياح

كشف موقع شنغن عن بعض الوجهات الأوروبية التي قررت حظر السيارات والهواتف على السياح.

جزيرة هيدرا اليونانية

لا توجد سيارات في هذه الجزيرة اليونانية التي لا يزال من الممكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام في جميع أنحاء الأرض. مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يحبون المشي للاستمتاع بوقتهم دون الاضطرار إلى المعاناة من ازدحام حركة المرور.

ويتميز هذا المكان بالقصور الحجرية الأنيقة والكنائس والمتاجر الصغيرة والأزقة الضيقة. ولكن الأهم من ذلك هو قلة السيارات، مما يجعل المشي على الحمير أكثر شيوعًا.

أولكو تاميو في فنلندا.. أول جزيرة سياحية خالية من الهواتف في العالم

تقع هذه الجزيرة في منتزه شرق الخليج الوطني بفنلندا، ومن المقرر أن تصبح أول دولة. في العالم تشجع المصطافين على إيقاف تشغيل أجهزتهم الذكية والاستمتاع بالطبيعة.

وستكون جزيرة أولكو تاميو، التي تقع قبالة ساحل هامينا، وهي منطقة خالية من الهواتف. الغرض منها حث المصطافين على إيقاف تشغيل أجهزتهم الذكية والتوقف والاستمتاع بالجزر حقًا.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بين الناس لأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي. والاستمتاع بوقتهم ليس فقط أثناء وجودهم في الجزيرة ولكن أيضًا خلال حياتهم اليومية.

ويقول علماء النفس أن العطلة الصيفية هي وقت رائع لأخذ استراحة من التكنولوجيا.

وبطبيعة الحال، فإن الصيام الرقمي طوعي والجزيرة مغطاة بشبكة هاتف محمول فعالة.

وتعتبر هذه الجزيرة مناسبة بشكل خاص لإجراء “التخلص من السموم الرقمية”. أيضًا بسبب ارتباطها بالحيوانات والنباتات لأنها موطن للطيور والنباتات النادرة.