مدوار: “استقبال “الفاف” لملال أمر عادي وجاء خدمة لكرة القدم الجزائرية”

الرياضة
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مدوار: “استقبال “الفاف” لملال أمر عادي وجاء خدمة لكرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنّ استقبال “الفاف” لرئيس شبيبة القبائل، أخذ اهتمام أكثر من اللازم، رغم أن الأمر جد عادي.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “أستغرب عندما يتحدث البعض عن استقبال رئيس “الفاف”، لرئيس شبيبة القبائل، لماذا نتكلم عن شخص تم استقباله، رغم أن هذا أمر عادي”.

وأضاف: “بطلب من مسيري نادي شبيبة القبائل، تم استقبال رئيس النادي من طرف رئيس “الفاف”، وذلك خدمة لكرة القدم”.

وتابع: “حتى أنا شخصيا استقبلت معظم رؤساء الأندية الوطنية، التقينا في العديد من المناسبات، وكلهم أصدقاء”.

وأردف رئيس الرابطة المحترفة: “إذا كان هناك لاعب معاقب، أو رئيس نادي معاقب، هناك طعن، ونتحدث عن “التاس” في الجزائر”.

وأضاف عبد الكريم مدوار: “رئيس الفاف لا يمانع تخفيف أو رفع العقوبة المسلطة على رؤساء الأندية، والقرار الأخير يعود للجنة الإنضباط، إن رأت أن الشروط متوفرة من أجل ذلك”.


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