مديريات الصحة تسحب دواءً خاصا بمرضى فقر الدم من الصيدليات

بعد اكتشاف تاريخين للإنتاج ونهاية الصلاحية

الوزارة تأمر بتعليق رخص استغلال المخبر إلى غاية رفع التحفظات

باشرت مديريات الصحة عبر ولايات الوطن، في سحب دواء “FER 3 +” من الصيدليات، بسبب تضارب في تاريخ الإنتاج ونهاية صلاحية الدواء الموجودة فوق أنبوبة الدواء الخاص بمرضى فقر الدم، والذي يستعمل كذلك خلال فترة الحمل بين الشهر الثاني والثالث.

وجاء قرار سحب هذا الدواء المنتج في مخبر “فارما لاد” التابع للخواص والمتواجد في المنطقة الصناعية بالرويبة في الجزائر، بناءً على تعليمة مديريات الصحة بولايات الوطن، بعد إخطارها من الجهة الوصية بضرورة سحب هذا الدواء الذي يحمل الإسم العلمي “هيدرو فيريك بولي مالتزو”، أما الإسم التجاري، فهو “حبيبات الحديد” “FER 3 +”، والذي يحمل حصة رقم ٦٦ / ٧٠، والتي تضمنت وجود تاريخين لإنتاج ونهاية الصلاحية فوق بعضهما البعض في أنبوبة هذا الدواء، الأمر الذي أربك بائعي وموزعي الأدوية وكل الصيدليات، وكذلك عزوف المريض عن استهلاكه بسبب هذا الخطأ التقني، والذي أفقد المريض ثقته في هذا الدواء وما يشكله من مضاعفات، حيث توجد قصاصتين فوق أنبوبة الدواء تحمل تاريخ الإنتاج جانفي 2020 ونهاية الصلاحية إلى غاية جانفي 2022، في حين، يوجد تاريخ ثانٍ مخالف على نفس الأنبوبة وتحت التاريخ الأول، كما أمر المخبر الخاص بإنتاج هذا الدواء بسحبه، بعد توجيه بيان إلى كل مؤسسات بيع الأدوية والصيدليات، كما أمرت وزارة الصناعات الصيدلانية بتعليق رخصة استغلال المؤسسة المتخصصة في إنتاج المواد الصيدلانية “فارما لاد”، وهذا في قرار تحوز “النهار” على نسخة منه، يحمل رقم 41 مؤرخ بشهر نوفمبر، يتضمن تعليق رخصة استغلال المؤسسة المتخصصة في إنتاج المواد الصيدلانية “فارما لاد”، إلى غاية رفع التحفظات، وهذا بناءً على تقرير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن هذه المؤسسة صاحبة المنتجة لهذا الدواء.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، لـ “النهار”، في اتصال هاتفي، صحة المعلومات، وأن المخبر هو من أعلن عن سحب هذا الدواء لوجود قصاصتين فوق بعضهما تحملان تاريخ إنتاج وصلاحية هذا الدواء، وأن مثل هذه التعاملات غير مقبولة إطلاقا من الناحية التقنية والقانونية لصناعة الأدوية، لما ينتج عنها من مغالطات تضرب بصحة ومصداقية الدواء وتنجر عنها اتهامات قد تمس بمصداقية تصنيع الدواء في الوطن.