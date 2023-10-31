مدير المستشفى الإندونيسي: معظم الجثث والجرحى مصابون بجروح بليغة نتيجة استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة

كشف مدير المستشفى الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الجثث والجرحى مصابون بجروح بليغة تدل على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأضاف ذات المتحدث، أن العدد الأولي للشهداء والمصابين يقدر بـ 400 في هجوم الاحتلال الصهيوني على جباليا.

مشيرا الى انهم يقومون بعمليات بحث عن مفقودين وانتشال من تحت الأنقاض في جباليا.

كما شدد مدير المسشفى على ضرورة امداد المستشفى بالمستلزمات الطبية والأدوية والوقود لاستمرار العمل اللازم في المستشفـى، خصوصا ان نفاده سيؤدي إلى كارثة إنسانيةـ مع دعوته إلى فتح معبر رفح لإخراج الجرحى.