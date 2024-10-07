مدير حملة المترشح قيس سعيد للنهار: “نسبة الفوز تبين الثقة الموجودة بين الرئيس والشعب”

أكد نوفل سعيد مدير حملة المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد، أن نسبة الفوز تعكس انخراط الشعب التونسي في مشروع الرئيس قيس سعيد.

وفي تصريحات لقناة النهار، قال نوفل سعيد إن نسبة التصويت لصالح قيس سعيد ممتازة. وتبين انخراط الشعب التونسي في مساندة الرئيس قيس سعيد.

وأضاف مدير حملة المترشح قيس سعيد، أن “تونس اليوم ستطوي نهائيا صورة الماضي، وكما قال الرئيس لا رجوع إلى الوراء. ونتائج الانتخابات تؤكد انخراط الشعب في هذا المسعى”.

وأبرز المتحدث ذاته أن المواطن التونسي يجب أن يعيش برفاه، مشيرا إلى أن كل مليم يدخل الخزينة سيُصرف من أجل ترقية المرافق العمومية.

وأكد مدير حملة المترشح قيس سعيد، أن تطهير الإدارة ودواليب الدولة من الفساد مستمر. مع التركيز على تحسين الحياة اليومية للتونسيين في كل المجالات.

وبخصوص الجزائر، قال مدير حملة المترشح قيس سعيد “إنها شقيقتنا الكبرى، والجزائريون إخوتنا”. مشيرا إلى أن “الرئيس تبون تربطه علاقات صداقة وطيدة مع الرئيس قيس سعيد”.