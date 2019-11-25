مدير حملة تبون يُصاب بوعكة صحية ويرقد بغرفة الإنعاش

أصيب محمد الأمين مساعيد، مدير حملة المترشح عبد المجيد تبون، بوعكة صحية مفاجئة، اليوم الإثنين.

وقد تم نقل مساعيد في حالة صحية حرجة إلى العيادة الخاصة الأزهر بدالي ابراهيم بالعاصمة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مساعيد يتواجد في الوقت الراهن بغرفة الإنعاش، فيما يُجهل تماما وضعه الصحي.

وكان مساعيد قد خلف سابقه السفير عبد الله باعلي، على رأس حملة تبون، بعد استقالة ممثل الجزائر السابق بواشنطن، في ظروف غامضة.

كما شغل مساعيد في أكثر من مناسبة، منصب مدير ديوان برئاسة الحكومة والوزارة الأولى، منذ سنوات التسعينات.