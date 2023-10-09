مدينة فرنسية تشن أعمال عنصرية ضد المهاجرين

في بداية الأسبوع، أطلق بعض سكان مينتون بالفعل عريضة لمعارضة وصول 50 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم إلى المدينة.

وكشفت قناة BFMTV أنه تم العثور على العديد من العلامات المعادية (“لا للمهاجرين”. و” أنتم سبب انعدام الأمن”) على واجهة مبنى منزل العائلة في مينتون.

ويهدف مركز العطلات السابق التابع لـ CCAS إلى الترحيب بالمهاجرين، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم. وجاء هذا الإعلان مؤخرًا بعد التدفق الهائل للمهاجرين إلى لامبيدوزا في نهاية سبتمبر.

في ذلك الوقت، أكد رئيس قسم ألب ماريتيم، تشارلز أنجي جينيسي، أن استخدام مركز العطلات السابق لموظفي EDF. الموجود في مينتون، لاستقبال القُصّر غير المصحوبين بذويهم كان من المقرر أن يتم دراسته.