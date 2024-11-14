مراد ينصب الوالي الجديد لولاية أم البواقي 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أنه لزاما علينا ان نحافظ على أمانة الشهداء.

وخلال إشرافه على تنصيب للوالي الجديد لأم البواقي قال مراد أن الجزائر بلد قوي، بلد متمسك بقضاياه العادلة فعلينا الحفاظ عليه.

وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية حقق الكثير وفي ظرف وجيز، واليوم يريد ان يأمم ويحصن الجزائر. كما أنه لابد من أن نحصن الجزائر نظرا لثروتها.

وجدد مراد أن العنصر الاساسي لكل سياسات الرئيس تبون العمومية هو المواطن. وأنه يلزمنا ويوصينا جميعا ان نتكفل بالمواطنين وتوفير احسن الظروف. وقالها اكثر من مرة انا صلب اهتمامي هو المواطن.

وفي السياق ذاته قال مراد أن رئيس الجمهورية اقر الحركة تغيير الولاة ومن ضمنها ولاية ام البواقي التي تحوي على ثروات كبيرة يحسب لها الف حساب. كما أن ام البواقي لديها فكر متقدم مقارنة ما تقدمه الادارة.

وفي وكلمته خلال مراسم التنصيب أشار مراد من أم البواقي أن رئيس الجمهورية ألزم الكل وفقا للاهداف المسطرة واضحة المعالم. كما أن رئيس الجمهورية يحتاج ان تكون الجامعة اكثر تفتحا وفقا للدراسات . ولابد ان تكون آدات للتنمية الاقتصادية والصناعية وغيرها.

وفي مجال التوظيف قال مراد انه لابد للطالب عند تخرجه من الجامعة لابد ان يخلق منصب له ولزملائه من خلال المؤسسات الناشئة والتي ستكون وفقا لاطار الاستثمار المعدل والذي اصبح حاضرا عن طريق الوكالات التي ستكون قريبا، الوكالة الصناعية، السياحية وغيرها.

وأشاد مراد بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية على غرار محطات ضخمة ومكلفة جدا فقط لاجل ضمان تزويد القاطنة على مستوى الساحل بالماء الشروب.

وفي الأخير قال مراد: تم تعيين شايب الدور خلفا لهذا الرجل الفذ المخلص النزيه الكفىء، الذي ابت ظروفه ان يكون بمساعدتنا للتفرغ الى ظروفه الخاصة. كما قدم كل الشكر والثناء للوالي عيسات عيسى على ما قام به.