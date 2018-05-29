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مساهل يستقبل من طرف رئيس وزراء المالي

الوطني
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مساهل يستقبل من طرف رئيس وزراء المالي
بقلم م. فيصل

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل اليوم الثلاثاء بباماكو من طرف رئيس وزراء جمهورية المالي سوميلو بوباي مايغا.

وتدخل هذه الزيارة في إطارفي الاجتماع وزاري للجنة متابعة تنفيذ اتفاق باماكو والمنعقد في دورته13 للجنة الاستراتيجية الثنائية يوم غد30ماي.

من جهته عبر رئيس وزراء جمهورية المالي عن مدى تقديره لجهود الجزائر المستمرة من أجل الاستقرار في مالي.

كما أشاد مايغا بجودة العلاقات الثنائية والافاق الواعدة من أجل تعزيز التعاون بين الجزائر و مالي في شتى المجالات.

وتمحور هذا اللقاء على تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر.

في حين جدد مساهل التأكيد على التزام الجزائر بالاستمرار في بذل  الجهود من أجل مرافقة الأطراف المالية.

والتي تتحكم في زمام الامور بشكل متزايد عن طريق العمل سويا على تشييد الدولة المالية و استقرارها وكذا تطويرها.

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