مستشار البيت الأبيض يقوم برحلة مباشرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب

سيترأس مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، وفدا أمريكيا، ليقوم برحلة مباشرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة “رويترز”، ستضم الرحلة وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي الصهيوني مئير بن شبات.

و ستكون هذه الرحلة، هي الأولى مباشرة من عاصمة الكيان الصهيوني، إلى الرباط.

وأوضح ذات المصدر، إن كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتز والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، سيغادرون إلى الكيان الصهيوني يوم الإثنين المقبل.

وأشارت رويترز، إلى إن كوشنر أثناء وجوده في القدس، سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.