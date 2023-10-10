مستوطنون ينصبون حاجزا على الطريق ويحرقون سيارات الفلسطينيين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وزير التضامن والتنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر. حيث تباحث الطرفان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

كما ندد أحمد مجدلاني، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع عطاف بالصمت الدولي أمام العدوان الغاشم. الذي شنه الاحتلال الصهيوني. مؤكدا أن الأخير “يريد تغيير وجه المنطقة”.

وقال المتحدث إن “السلام الإقليمي والتطبيع لن يكونا بديلا عن السلام الفلسطيني”. مشددا على أن الكيان الصهيوني “لن يحظى بالاستقرار مادام استعمال القوة يؤدي إلى ردة فعل أقوى. فمن يريد التغيير عليه أن يغير سياسته”.

وأشاد أحمد مجدلاني بصمود الشعب الفلسطيني “الذي يبقى واقفا من أجل دعم أهله في غزة”. كما أثنى على موقف الجزائر “الواضح والمتضامن” مع القضية الفلسطينية “مثلما عودتنا على ذلك”.

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