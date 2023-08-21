مسعود دريس وأمينة بلقاضي يقتربان من بلوغ أولمبياد باريس

اقترب المصارعان الجزائريان، دريس مسعود وأمينة بلقاضي، أكثر من أي وقت مضى، من التواجد في أولمبياد باريس 2024، حسبما أكدته اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وأشارت اللجنة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” اليوم الاثنين، إلى أنه وحسب: “النظام المقرر من الاتحاد الدولي للجودو، الخاص بالتصنيف المؤهل للألعاب الأولمبية باريس 2024، يتمكن المصارع إدريس رضوان مسعود من احتلال المرتبة الـ 16 بـ 1428 نقطة ومؤهلا لألعاب باريس”.

كما أوضحت ذات الهيئة بأن البطل دريس مسعود، تليه البطلة الجزائرية الأخرى في رياضة الجيدو، بلقاضي أمينة بـ 738 نفطة.

مبرزة بأن هذا الترتيب يعد قبل بطولة إفريقيا للأمم لسنة 2023 وسنة قبل أولمبياد باريس 2024.

