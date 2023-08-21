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الرياضة

مسعود دريس وأمينة بلقاضي يقتربان من بلوغ أولمبياد باريس

بقلم محمد.ل
مسعود دريس وأمينة بلقاضي يقتربان من بلوغ أولمبياد باريس
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اقترب المصارعان الجزائريان، دريس مسعود وأمينة بلقاضي، أكثر من أي وقت مضى، من التواجد في أولمبياد باريس 2024، حسبما أكدته اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وأشارت اللجنة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” اليوم الاثنين، إلى أنه وحسب: “النظام المقرر من الاتحاد الدولي للجودو، الخاص بالتصنيف المؤهل للألعاب الأولمبية باريس 2024، يتمكن المصارع إدريس رضوان مسعود من احتلال المرتبة الـ 16 بـ 1428 نقطة ومؤهلا لألعاب باريس”.

كما أوضحت ذات الهيئة بأن البطل دريس مسعود، تليه البطلة الجزائرية الأخرى في رياضة الجيدو، بلقاضي أمينة بـ 738 نفطة.

مبرزة بأن هذا الترتيب يعد قبل بطولة إفريقيا للأمم لسنة 2023 وسنة قبل أولمبياد باريس 2024.
May be an image of 4 people, people playing basketball, people playing football and text that says 'RANKING FOR OLYMPIC GAMES Search by name all Seniors Algeria (ALG) 16 16Q Qual. Competitor, points DRIS Messaoud Redouane ALG, -73, 1428 pts 34 CQ > BELKADI Amina ALG, -63, 738 pts 55- 55 EZZINE Wail ALG, -66, 412 pts 81- BOUAMAR Mustapha Yasser ALG, -100, 166 pts'

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