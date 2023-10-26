مشعل: الحرب البرية على قطاع غزة قادمة والولايات المتحدة مشاركة بالمعركة

كشف رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، أن الحرب البرية على قطاع غزة قادمة، وهو ما يقود إلى مرحلة خطرة.

وأكد ذات المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن الولايات المتحدة مشاركة في المعركة.

وأوضح خالد مشعل، أن واشنطن،اليوم، تسير بالتخطيط والإدارة المشتركة وبالمشاركة النوعية في المعركة لتحقيق حرب برية أو مناورة للوصول إلى ما يريدون بأقل خسارة، لأن الكيان لا يتحمل خسارة مماثلة في 7 أكتوبر.

وقال : “الحرب البرية قادمة ويخططون لها بشكل شامل لتقليل الخسائر وعدم حصول ضربة ثانية بعد الأولى في 7 أكتوبر”.