مصرع شاب أضرم النار في جسده أمام منزله العائلي بسعيدة!

لقيَ، أمس، شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه حرقا أمام منزله العائلي في حي “البرج” بسعيدة على الطريق الوطني رقم 94 الرابط بين سعيدة وسيدي بلعباس، بعدما أضرم النار في جسده لأسباب مجهولة، أين لقيَ مصرعه في الحين.

وقد تم نقل جثة الشاب الضحية من طرف الفرقة الرئيسية للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “أحمد مدغري” بسعيدة، فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا في الحادث ومعرفة ملابساته.