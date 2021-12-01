مصرع شاب أضرم النار في جسده أمام منزله العائلي بسعيدة!
لقيَ، أمس، شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه حرقا أمام منزله العائلي في حي “البرج” بسعيدة على الطريق الوطني رقم 94 الرابط بين سعيدة وسيدي بلعباس، بعدما أضرم النار في جسده لأسباب مجهولة، أين لقيَ مصرعه في الحين.
وقد تم نقل جثة الشاب الضحية من طرف الفرقة الرئيسية للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “أحمد مدغري” بسعيدة، فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا في الحادث ومعرفة ملابساته.
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لقي شخصين مصرعهما اليوم الأربعاء، إختناقا بعد استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الفرن بولاية سوق اهراس
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن الحادثة وقعت صبيحة اليوم الأربعاء، بحي 400 مسكن بسوق اهراس. حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية فور تلقي الإتصال في حدود الساعة 13:29.
وقد تم العثور على الشخصين المتوفيين بعد إختناقهما بغاز البوتان المنبعث من فرن داخل مرآب.
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في حادثة مأساوية بخنشلة.. مصرع 5 أشخاص إختناقا بالغاز
لقي 5 أشخاص مصرعهم، ينحدرون من عائلة واحدة، إختناقا بالغاز، اليوم الإثنين، بولاية خنشلة.
وتم العثور مساء اليوم الإثنين، حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء، على جثث 5 أشخاص داخل منزل في خنشلة.
وينحدر الضحايا والذين ينتمون إلى عائلة واحدة، من مدينة قايس، في ولاية خنشلة.
ولقي الضحايا الخمس، حتفهم، جراء اختناقهم بالغاز المنبعث من المدفأة.
ويتعلق الأمر بـالأب والذي يبلغ من العمر 51 سنة، والأم “41 سنة”، وكذا 3 أطفال منهم طفلين 09 و15 سنة، وشابة تبلغ من العمر 18.
سوق اهراس: إنتشال جثة والبحث عن أخرى بعد انحراف سيارة بسد ملاق
تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حادث مرور وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.
بالمقابل، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د. في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية الثانية من طرف الفرق المختصة للحماية المدنية.
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