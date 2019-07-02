عاجل

مصرع 50 شخصا وإصابة 70 إثر انفجار شاحنة وقود بنيجيريا

أخبار العالم
  • -
  • 0
مصرع 50 شخصا وإصابة 70 إثر انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
بقلم نادية بن طاهر

لقي 50 شخصا مصرعهم، وأصيب 70 آخرون بجروح، بعد انفجار شاحنة لنقل الوقود، في جنوب شرق نيجيريا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الإنفجار وقع أمس الإثنين، أثناء تفريغ وقود الشاحنة في إحدى محطات الوقود.

وصرح مسؤول في الولاية، لوسائل إعلام محلية، فإن الأنفجار خلف ايضا، أضرار مادية كبيرة، شملت احتراق منازل مجاورة لمحطة الوقود.

وخلف هذا الإنفجار كذلك، اختفاء العديد من الأشخاص، حسب ذات المصادر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع بانقلاب الشاحنة الحاملة للوقود في قرية، واجتمع حولها السكان لجمع الوقد من الخزان، لتشتعل النيران، وتؤدي إلى وقوع ضحايا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com