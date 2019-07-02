مصرع 50 شخصا وإصابة 70 إثر انفجار شاحنة وقود بنيجيريا

لقي 50 شخصا مصرعهم، وأصيب 70 آخرون بجروح، بعد انفجار شاحنة لنقل الوقود، في جنوب شرق نيجيريا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الإنفجار وقع أمس الإثنين، أثناء تفريغ وقود الشاحنة في إحدى محطات الوقود.

وصرح مسؤول في الولاية، لوسائل إعلام محلية، فإن الأنفجار خلف ايضا، أضرار مادية كبيرة، شملت احتراق منازل مجاورة لمحطة الوقود.

وخلف هذا الإنفجار كذلك، اختفاء العديد من الأشخاص، حسب ذات المصادر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع بانقلاب الشاحنة الحاملة للوقود في قرية، واجتمع حولها السكان لجمع الوقد من الخزان، لتشتعل النيران، وتؤدي إلى وقوع ضحايا.