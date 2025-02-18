مصر تستضيف القمة العربية بخصوص القضية الفلسطينية يوم 4 مارس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية مصر العربية ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة.

وحسب بيان للخارجية المصرية، يأتي هذا في إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة. وقد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية. على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية، وفقا للبيان نفسه.

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