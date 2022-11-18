مصر تعلن تمديد مؤتمر المناخ لهذا السبب

أعلنت السلطات في مصر، عن تمديد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إلى يوم السبت المقبل لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تمديد مؤتمر المناخ، لإلزام الدول الغنية بالوفاء تجاه الدول الفقيرة.

وكان من المقرر أن تصل القمة العالمية للمناخ “كوب27″، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، لختام أعمالها اليوم الجمعة.

إلا أنه تم تمديد الأعمال للوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة.

وشهد العام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر على المحاصيل، وحرائق واسعة.

ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 27” إلى زيادة التزامات حوالى 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة.

وتطالب دول الجنوب خلال مؤتمر المناخ بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه الخسائر والأضرار.