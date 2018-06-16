مصر تعلن عن رفع أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول المصريّة عن زيادة أسعار الوقود بدءا من صباح اليوم السبت في إطار برنامج إصلاح يهدف لتخفيف عجز الميزانية.

و ذكرت الوزارة في بيان لها أن “مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من التاسعة صباح اليوم”.

و أوضحت أن سعر لتر بنزين 92 ارتفع ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات.

بينما زاد سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.

في حين ارتفع ثمن لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه بدلا من6.6 جنيه.

كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه بينما زاد ثمن لتر الكيروسين إلى 5.5 جنيه.

وزاد سعر المتر من غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وارتفع كذلك سعر أسطوانة البوتاجاز للمنازل إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

على أن تصل سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

كما زاد ثمن طن المازوت إلى 3500 جنيه مع ثبات سعره بالنسبة للصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت فقط.

قرار الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية بعد أيام من قرارها رفع أسعار استهلاك الكهرباء.

بنسبة تصل إلى 26 بالمئة للاستهلاك المنزلي و 41.8 بالمئة لاستهلاك المصانع.