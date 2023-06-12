مصر: مقتل 3 سياح بريطانيين في حريق زورق

أعلنت شركة “سكوبا ترافل البريطانية للسياحة” عن مقتل ثلاثة سياح بريطانيبن خلال حريق نشب في أحد زوارق مصر. بمياه البحر الأحمر.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين أنه تم إنقاذ 12 سائحاً آخرين كانوا في عطلة الغوص. وكذلك 14 من أفراد طاقم زورق “هوريكان” بعد نشوب الحريق في الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.

واختار السائحون الثلاثة الذين لقوا حتفهم عدم الغوص، بينما كان الباقون يحضرون إفادة بالتعليمات. على سطح الزورق عندما اندلع الحريق.

وجرى إجلاؤهم على الفور بينما حاول القبطان واثنان من مرشدي الغوص الوصول إلى السائحين المفقودين. قبل أن يتركوا الزورق أيضاً للنجاة بأنفسهم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها على اتصال بالسلطات المحلية بخصوص الحادثة ولدعم مواطنيها المتضررين من الواقعة.

وكان الزورق قبالة شعاب الفينستون المرجانية قرب مرسى علم جنوب شرقي مصر عندما شب فيه الحريق. وهي منطقة بالبحر الأحمر تحظى منتجعاتها بإقبال من السائحين بسبب شواطئها والغوص.

وقالت السلطات المصرية أمس الأحد إن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائي بالزورق.

ونعت الشركة السائحين المتوفين قائلة “خالص تعازينا القلبية لأسرهم وأصدقائهم في هذا الوقت الحزين للغاية”.

وأضاف بيان الشركة أن السلطات المحلية والشرطة ستجريان حالياً تحقيقاً شاملاً في ما يتعلق بسبب الحريق.