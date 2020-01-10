مصر وروسيا ترفضان التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

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مصر وروسيا ترفضان التدخلات الخارجية في الشأن الليبي
بقلم غنية جيباوي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وقال السفير يسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الليبية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فانه تم التوافق بين الطرفين على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وحسب ذات المصدر فإن السيسي، يعتبر التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا من شأنها أن تقلص مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.


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