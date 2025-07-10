مصلّح مكيفات الهواء ينصب على وكالات كراء السيارات

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. و100 الف دج غرامة مالية نافذة لمصلح مكيفات الهواء المدعو “ب.بلال”. بعد نصبه على صاحب محل لكراء السيارات. وقام ببيع السيارات بوثائق مزوّرة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ،المتهم رفقة زوجته الموقوفة معه “ج.ص” لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدهما عن محكمة الحال الذي قضى بإدانتهما بعقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة مع اصدار امر بالقبض ضدهما ،بعدما وجهت لهما تهم تتعلق تكوين جمعية أشرار ،التزوير و إستعمال المزور ،وخيانة الأمانة

لقيامه بكراء ثلاثة سيارات من صاحب وكالة لكراء السيارات باسم زوجته ، ويقوم ببيعها عن طريق موقع “واد كنيس ” بمبلغ 350 مليون سنتيم للسيارة الواحدة باسم شريكه بوثائق مزورة بعد تزوير بطاقات الرمادية .

المتهم “ب.بلال ” و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة حيث انكر التهم المنسوبة اليه و صرح ان عمله يتعلق كمصلح مكيفات الهواء ،وقام بكراء ثلاثة سيارات الاولى باسم زوجته ،وسيارتين باسم شريكه في العمل المدعو “ع.ق” ،ولم يقوم ببيع تلك السيارت ،مؤكدا انه قام بكراء تلك السيارات بدون علم زوجته وأخذ ايضا بطاقة التعريف الخاصة بها بدون علمها ،ولم يقوم بتزوير الوثائق .

في حين أنكرت زوجته التهم المنسوبة اليها وليس لها اي صلة بقضية الحال،مؤكدة ان زوجها هو من حاول توريطها عن طريق اخذ وثائقها الشخصية بدون علمها ، في طالبت النيابة بالتماس ضدها تطبيق القانون ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.

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