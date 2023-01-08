مطعم سويدي شهير..”العرب غير مرحب بهم عندي”

ذكرت صحيفة “كلاين تسايتونغ” السويدية أن مطعم “بيبينو” الشهير على بحيرة ميلستات، قرر منع دخول العرب والنباتيين. وهذا اعتبارا من 19 يناير/جانفي الجاري.

كما أثار صاحب المطعم الذي يشتهر مطبخه بالبيتزا والسوشي، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره تدوينة اعتبرها البعض تمييزية. حيث كتب على إنستغرام: “النباتيون، الهيبيون، والعرب مستبعدون”.

ونقلت الصحيفة عنه: “اعتبارا من 19 يناير/جانفي الجاري، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الطاولات في المطعم”. “ثمان على وجه الدقة، وسيتم حجزها للضيوف الدائمين.. العرب والنباتيون غير مرحب بهم”.

وأضاف: “نعم، هذا يكفي بالنسبة لي.. أي شخص لديه أي علاقة بهؤلاء الضيوف يعرف ما أتحدث عنه”. “لقد استقبلنا مؤخرا ضيوفا من العالم العربي وضعوا أطفالهم بأحذية قذرة على الطاولة وسط المطعم”. و”أحدهم أهان النادلة لأنها قالت لهم لا تفعلوا ذلك”.

ويخطط ليرشر لتحويل المطعم الذي يضم 250 مقعدا إلى مطعم بثماني طاولات يخدمها ثلاثة أو أربعة موظفين فقط. كما صرح بأن هناك مشكلة في التوظيف، حيث “لم يعد لديه أعصاب للمناقشات مع الضيوف”.

وفقا للصحيفة، فإن صاحب المطعم لا يهتم إذا كان من الممكن قانونا إغلاق المطعم في وجه فئات محددة من الضيوف. حيث قال: “المسائل القانونية لا تعنيني”.

وقرر عمدة Morières-lès-Avignon (فوكلوز) الفرنسي إزالة وجبات الطعام البديلة الخاصة بالمسلمين من بلدته لتوفير المال. حيث صعدت المعارضة للتنديد بهذا الإجراء التمييزي.

منذ يوم الثلاثاء 3 جانفي ، قرر Grégoire Souque، عمدة Morières-lès-Avignon ، في فوكلوز. سحب وجبات الطعام البديلة لـ 600 طفل يذهبون إلى المدرسة في المدينة.

كما توضح France Bleu، سيتمكن الأطفال المصابون بالحساسية فقط، عند تقديم شهادة طبية. من إحضار طعامهم. تم الإعلان عن هذا القرار لأولياء الأمور في منتصف نوفمبر.