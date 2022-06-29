الرقم السري :

138029

مطلّقة في العقد الخامس تبحث عن النصيب

أنا عاصميّة في العقد الخامس من عمري، على قدر كبير من الأخلاق والرفعة، كتب عليّ الطلاق منذ سنوات. طلاق كسرني وهزّ كياني خاصة بعد وفاة والدايّ. لم يكن الأمر بالسهل أن أعيد ترتيب الشتات الذي ألمّ بي ولم يكون أبدا من الهين أن أبدأ من جديد. ولأنني لم ارغب في أن أستمر وأنا منكسرة قررت أن أرمي عثرات الماضي وأمضي قدما. فالأمل موجود والله موجود وذلك يكفيني. أبدو أقل من عمري، بيضاء البشرة، حيوية ونشيطة، أتمتع والحمد لله بموفور الصحة والعافية. ربة بيت من الطراز الرفيع، متعلقة بالحياة أيّما تعلق لا ابتغي سوى أن أجد لي النصيب الذي أعانق به الإستقرار.

لست أشترط الكثير لمن سيكون رفيقا لدربي، فقط يهمني أن لا يتجاوز سنّه 70سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بأولاد بالغين. أتعهد على خدمة من سيحيي قلبي ويمحو عنه الأسىى. كما و اقبل أن اتنقل إلى اي ولاية من ربوع بلادي.

الرقم السري :

138030

سأكون لك نعم الزوجة والمستقر

لا تكفّ الأنثى على التّمني والرجاء، فالحلم مهما كان مستحيلا فإنه مشروع وجائز. وأنا في سني هذا أتمنى ان أجد ضالتي في رجل صادق محترم قادر على تحمل مسؤوليتي والدفع بي نحو الأمام. كيف لا وأنا مربية أجيال. أؤدي عملي على أحسن وجه ولا ينقصني سوى من بإمكانه أن يبعث بي إلى عالم السعادة والهناء.

أنا امرأة من إحدى ولايات الشرق الجزائري مضى من عمري44ربيعا، مقيمة في العاصمة بسبب ظروف العمل. أريد أجتمع في الحلال مع رجل حنون متفهم لطبيعة عملي، لا تهمني ولايته كما لا أرفض أن يكون مغتربا. شرطي الأساسي أن يكون متفتحا وقادرا على المسؤولية، سنه لا يتجاوز55سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد أو طفلين. وأنا على يقين من أن أموري ستكون على النحو الذي أتمناه بإذن الله.

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