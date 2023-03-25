مطمور يوضح للألمان سبب عدم إستدعاء فايزر للمنتخب الوطني

تحدث لاعب المنتخب الوطني الأسبق، كريم مطمور، أمس الجمعة، لوسائل إعلام ألمانية، كشف عن أسباب عدم إستدعاء ميتشيل فايزر للمنتخب الوطني.

اللاعب الناشط بصفوف نادي فيرديربريمن الألماني، والذي عبر عن إستعداده لتمثيل المنتخب الوطني، تحسبا لقادم الإستحقاقات.

وبعد إعلان الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمته المعنية بمواجهتي النيجر ضمن تصفيات كان 2024.

والتي شهدت غياب إسم اللاعب ميتشيل فايزر، من القائمة، الأمر الذي جعل الإعلام الألماني يطرح عدة تساؤلات.

وتحدث لاعب الخضر السابق، كريم مطمور، لصحيفة “بيلد” الألمانية، لتوضيح الأمور، قائلا:”المنافسة في المنتخب الوطني جد شرسة والأماكن غالية”.

وأضاف مطمور:”اللاعب مراقب من الإتحادية الجزائرية، فاللاعب مُطالب بالصبر، وبفضل أصول والدته الجزائرية سيتمكن من الإنضمام للمنتخب الجزائري”.