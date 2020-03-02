معزوز: أنا تاجر منذ الثمانينات وهذه هي المصانع التي أمتلكها

نفى رجل الأعمال أحمد معزوز كل تهم الفساد الموجهة إليه خلال جلسة استئناف محاكمته بمجلس قضاء الجزائر اليوم فيما يعرف بقضية مصانع السيارات

وقال أحمد معزوز خلال مثوله أمام قاضي الجلسة اليوم، أنه كان صناعيا منذ سنوات الثمانيات، أين كان يحوز سنة 1987 على مصنع المبيدات.

وأضاف معزوز أنه في 1991 أنشأ أول مصنع لقطاع الغيار وفي 1994 مصنع لتحويل البلاستيك، بالإضافة إلى مصنع المصابيح سنة 1998 وفي سنة 2004 مؤسسة لتركيب السيارات كلها. كما كشف معزوز أنه اشترى مصنع نقاوس للعصائر سنة 2012، بالإضافة إلى شراءه المركز التجاري لباب الزوار سنة 2016.

وقال بايري أن آخر شيء أكتسبه في حياته كان مصنع السيارات بسطيف.