معسكر: توقيف شخص وحجز 1200 وحدة خمر

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي ولاد مالك بالمحمدية في معسكر، من توقيف مشتبه فيه بترويج المشروبات الكحولية. وحجز أكثر من 1200 وحدة مشروب كحولي.

وقام بالعملية، عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ولاد مالك بالمحمدية معسكر. أين تمكنوا من توقيف مشتبه فيه يبلغ 29 سنة، في قضية الحيازة و ترويج المشروبات الكحولية.

وجاءت العملية، بناءا على معلومات مفادها حيازة المشتبه فيه، على كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي، لغرض الترويج.

أين تم إعداد خطة أمنية محكمة واستصدار اذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية.

كما كللت نتائج العملية بالإيجاب بضبط وحجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. قدرت إجمالا ب 1255 وحدة مشروب كحولي.

كما تم توقيف المشتبه فيه، بعد أن كان متواجدا في حالة فرار، بموجب إجراء قضائي تم تقديمه امام العدالة لمحاكمته.

طالع أيضا: