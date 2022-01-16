معسكر: توقيف شخص وحجز 1200 وحدة خمر
تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي ولاد مالك بالمحمدية في معسكر، من توقيف مشتبه فيه بترويج المشروبات الكحولية. وحجز أكثر من 1200 وحدة مشروب كحولي.
وقام بالعملية، عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ولاد مالك بالمحمدية معسكر. أين تمكنوا من توقيف مشتبه فيه يبلغ 29 سنة، في قضية الحيازة و ترويج المشروبات الكحولية.
وجاءت العملية، بناءا على معلومات مفادها حيازة المشتبه فيه، على كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي، لغرض الترويج.
أين تم إعداد خطة أمنية محكمة واستصدار اذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية.
كما كللت نتائج العملية بالإيجاب بضبط وحجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. قدرت إجمالا ب 1255 وحدة مشروب كحولي.
كما تم توقيف المشتبه فيه، بعد أن كان متواجدا في حالة فرار، بموجب إجراء قضائي تم تقديمه امام العدالة لمحاكمته.
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معسكر: مداهمة ليلية تسفر عن حجز 1600 مشروب كحولي
كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بحي المدينة الجديدة أولاد مالك في معسكر، قبل حوالي أسبوعين، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بالضاحية الجنوبية لمدينة المحمدية.
وتمت العملية، بناء على معلومات وردت إلى المصلحة تفيد بقيام شخص يقطن في المجمع السكني الفوضوي بالترويج والبيع للكحوليات بعد توليه تخزينها في مقر إقامته.
كما قامت مصالح الأمن وبعد الحيازة على إذن بالتفتيش من تنفيذ مداهمة ليلية. وأسفرت المداهمة، عن حجز أزيد من 1600 مشروب كحولي من مختلف الأنواع و الأحجام.
كما تم اقتياد صاحب المنزل إلى المصلحة والإستماع إلى إفاداته في مضمون محضر .
وقد تقرر تقديم المتهم، أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية يوم غد الأحد.
كما شرعت مصالح الأمن في عموم مقارها في القيام بحملات ودوريات متابعة مكثفة في جل أرجاء وكبريات دائرة المحمدية. ويأتي ذلك، لرصد الترويج غير الشرعي للكحوليات على مشارف مطلع السنة الميلادية الجديدة.