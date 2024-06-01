معلقا على غياب محرز.. بن رحمة: “لست ناخبا وطنيا”

رفض لاعب الخضر، ونجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، سعيد بن رحمة، التعليق عن غياب قائد المنتخب رياض محرز، عن تربص جوان الجاري.

وشهدت قائمة الخضر، المعنية بالتربص الذي سينطلق هذا الاثنين. تحسبا لمواجهة غينيا يوم 6 وأوغندا يوم 10 جوان الجاري، غياب محرز، للمرة الثانية تواليا.

وفور وصوله إلى مطار هواري بومدين اليوم السبت. رد بن رحمة، على سؤال “النهار” بخصوص غياب لاعب الأهلي السعودي: “ليس ناخبا وطنيا”.