مغاربة ضمن أضخم شبكة دولية للإتجار في الكوكايين وغسيل الأموال بأوروبا

قادت تحقيقات موسعة مشتركة بين وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول” والشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية. والحرس المدني الإسباني، إلى تفكيك واحدة من أضخم شبكات الاتجار في مخدر الكوكايين وغسيل الأموال في أوروبا. من بين أعضائها مغاربة.

وأفادت “يوروبول” بأن الشبكة “تمكنت من غسل ما لا يقل عن 180 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة. المتحصلة من الاتجار بالكوكايين, عبر الاستثمار في مشاريع عقارية فاخرة. في العديد من المدن المغربية، وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت إلى أن الشبكة ظلت لتجاوز الرقابة على أنشطتها الإجرامية التي انطلقت في بلجيكا. قبل أن تتوسع في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودبي. تستخدم طيلة فترة نشاطها نظاما بنكيا سريا، إضافة إلى استثمار جزء كبير من أرباحها في العملات المشفرة”.

وتمكن التنسيق الأمني الأوروبي من تتبع حبل المنظمة المذكورة منذ أكتوبر 2021. بعد تفكيك شفرة رسائل تم تداولها بين أعضائها باستخدام نظام تشفير الاتصالات ” SKY ECC”. لينجح في توقيف عدد من المنتمين إليها, كان آخرهم 5 مشتبه بهم في بلجيكا وواحد في إسبانيا. في عمليات متزامنة خلال يوم واحد من مارس الماضي.

وفور تفكيك الشبكة تم تعطيل نظامها البنكي السري وعمليات غسيل الأموال واسعة النطاق عبر مصادرة 1.2 مليون يورو. من العملات المشفرة و50 ألف يورو نقدا وسيارة فاخرة. وساعات ومجوهرات ثمينة و 23 هاتفا وثلاث خزانات وآلة لعد النقد, فضلا عن ضبط 3 عقارات تابعة لها.

وكانت المنظمة الإجرامية المفككة تنشط بين أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. حيث تستورد أطنانا من مخدر الكوكايين عبر الموانئ والمطارات إلى الاتحاد الأوروبي. باستخدام أساليب مثل توظيف شركات التغطية.

وأشارت “يوروبول” أنها قدمت منذ مارس 2022 تشكيل فرقة عمل عملياتية للتعامل مع المنظمات الإجرامية. التي تعمل كبنوك سرية, وتوفير مختصين في غسيل الأموال والعملات المشفرة.