مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير في قصف صهيوني بغزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن مقتل الأسيرة المجندة “فاؤول أزاي مارك أسياني”.

وجاء في البيان:”تعلن كتائب القسام عن مقتل الأسيرة المجندة “فاؤول أزاي مارك أسياني” 19 عاماً من “موديعين” بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم.”

وأضافت كتائب القسام بأنها ستصدر لاحقاً مادة توثق صحة هذا الإعلان. يضيف المصدر نفسه.