مقتل سائق حافلة رفض ركوب مسافرين دون كمامة

قتل مساء أمس سائق حافلة بمدينة بايون في فرنسا بعد رفضة السماح لعدد من الركاب بالصعود لركوب بدون إرتداء كمامة طبية.

ووفق مصدر بالشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن روسيا اليوم السائق منع عدد من الاشخاص الركوب دون تذاكر اوكمامة.

الضحية في الخمسينات من العمر تعرض لعدة إصابات على مستوى الجسم منها إصابات خطيرة في الرأس.

ووفق لذات المصدر فقد تمكنت الشرطة من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في مقتل السائق.

كما تسببت الحادثة في موجة من الغضب حيث رفض السائقون الغستمرار في العمل وسط هذه الظروف مما ادى إلى توقف الحافلات بالمنطقة.