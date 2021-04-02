مقتل شرطي أمريكي في هجوم بسيارة أمام مبنى الكونغرس

أخبار العالم
  • -
  • 0
مقتل شرطي أمريكي في هجوم بسيارة أمام مبنى الكونغرس
بقلم ط.خير الدين

قتل شرطي أمريكي واصيب أخر، اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار تبعه اختراق سيارة للحاجز الأمني الشمالي لمبنى الكونغرس.

وحسب ما افادت به وسائل الإعلام الأمريكية، فإن المهاجم قتل برصاص الشرطة، التي اغلقت مبنى الكونغرس.

والذي شهد حالة استنفار من قوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف في محيط المبنى.

وحسب ما كشفته نفس المصادر، فإنه بعد أن نفذ المهاجم عملية الدهس، ترجل من سيارته وهاجم الشرطة بالسكين.
من جانب أخر اكدت وسائل الإعلام في بلاد العم سام،  أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث ما جرى أمام الكونغرس.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=980129

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com