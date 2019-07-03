مقتل 40 مهاجرا بعد انفجار عنيف في ليبيا

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفه وجرح 80 آخرون بعد غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق العاصمة الليبية طرابلس.

حسبما ذكره مالك مرست المتحدث باسم مركز الطب والدعم الميداني.

وأعلن مصدر طبي أن قصفا أصاب مركز إحتجاز لمهاجرين غير شرعيين معظمهم أفارقة في ضاحية تاجوراء.

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني بيانا أدانت فيه الجريمة المروعة وألقت باللوم على الخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأضاف البيان “نحن نطلب من المجتمع الدولي من خلال الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأروبي والمنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم”.

“وواضح ضد هذه الإنتهاكات المستمرة والعمل على إنهائها على الفور”.