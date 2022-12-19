مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار على شقة في كندا

لقي 5 أشخاص حتفهم، بالرصاص، على يد مسلح داخل وحدة سكنية في ضاحية بمدينة تورونتو الكندية.

وحسبما أعلنت عنه السلطات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، فإن المسلح لقى حتفه على يد قوات الشرطة.

وقال قائد شرطة منطقة يورك، جيمس ماك سوين، أن أحد الضباط أطلق النار على المشتبه به وقتله داخل شقة سكنية.

وذكر أن المشهد كان مروعا، حيث كان هناك 6 قتلى. أحدهم مرتكب الجريمة، والخمسة الآخرون ضحايا.

مشيرا إلى أن الشخص السابع الذي أطلق عليه المسلح النار نقل إلى مستشفى، ومن المتوقع أن ينجو.

وذكر ماك سوين أنه لا يمتلك تفاصيل عما إذا كان مطلق النار من سكان المبنى.

وأطلقت وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو تحقيقا في الحادث، فيما لم تحدد الشرطة هوية المشتبه به، ولم تذكر أسماء القتلى.