مقتل 5 جنود اثر كمين شمال النيجر
بقلم ط.خير الدين
لقي 5 جنود من النيجر مصرعهم، وأصيب اخرين بجروح اثر كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية شمال البلاد.
وكشف رئيس أركان جيش النيجر، عبده صديقو عيسى، في بيان إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد الذي وقع في منطقة أغاديز على الطريق المؤدي إلى بلدة أرليت.
واوضح ذات المتحدث، ان القافلة العسكرية، التي تضمنت 4 سيارات من طراز “تويوتا”، كانت تغادر موقعا لتعدين الذهب عندما تعرضت للهجوم.
وأضاف رئيس أركان جيش النيجر، إنه تم إجلاء 3 من الجرحى إلى العاصمة نيامي، وتم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
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