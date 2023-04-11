مقتل 5 جنود اثر كمين شمال النيجر

واوضح ذات المتحدث، ان القافلة العسكرية، التي تضمنت 4 سيارات من طراز “تويوتا”، كانت تغادر موقعا لتعدين الذهب عندما تعرضت للهجوم.

وأضاف رئيس أركان جيش النيجر، إنه تم إجلاء 3 من الجرحى إلى العاصمة نيامي، وتم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.