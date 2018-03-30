مقري.. رموز التيار السلفي محسوبون للجهات أجنبية والجزائر مرتبط بمرجعيته

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حزب حركة مجتمع السلم، أن التيارات تيارات جاءت من خارج الوطن وهي مسنودة من الخارج،

موضحا أنّ رموز هذا التيارات السلفية المدخلي يتنافسون في التبعية لربيع المدخلي شخصية سعودية تعيش في الامارات.

مؤكدا مقري في زيارته التي قام بها لولاية الوادي أن لا علاقة للمدخلي بالجزائر ولا الانتماء بالوطني .

وهذه الفئة حسب مقري لا تحيرهم وهم واثقون استقرار الجزائر والارتباط هم والإنتماءهم بالسنية المالكية وبأهل الجماعية،

وانهم يبتعدون على المرجعيات التي تبدع الناس وتكفرهم وتخرج الناس من الملة.