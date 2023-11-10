مكتب الإعلام الحكومي.. 32 ألف طن من المتفجرات قصف بها الإحتلال غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي، أن الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50 بالمائة؜ من الوحدات السكنية بغزة تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال في حين هدمت كليا 40 آلف وحدة سكنية.

كما أضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 78 طن لكل كيلومتر

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية قدرت ب 2 مليار دولار، فيما قدرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار.