ملك بريطانيا وزوجته يبعثان برسالة بعد التتويج

بعث ملك بريطانيا شارل الثالث وزوجته الملكة كاميلا، برسالة، بعد انتهاء أسبوع التتويج.

وجاء في الرسالة “مع اقتراب نهاية أسبوع التتويج، أردنا أنا وزوجتي فقط. أن نشارك خالص شكرنا الصادق لكل أولئك الذين ساعدونا في جعل هذه المناسبة خاصة”.

وأضاف الملك شارل الثالث “نحن نثني بشكل خاص على العدد الذي لا يحصى من الأشخاص. الذين بذلوا وقتهم وتفانيهم لضمان أن تكون الاحتفالات في لندن وندسور وأماكن أخرى سعيدة وآمنة وممتعة قدر الإمكان”.

وتابع ملك بريطانيا “إلى أولئك الذين شاركوا في الاحتفالات – سواء في المنزل أو في حفلات الشوارع. ووجبات الغداء أو من خلال التطوع في المجتمعات – نشكركم جميعا”.

وأضاف الملك شارل الثالث “إن معرفة أننا نحظى بدعم وتشجيع. ونشهد اللطف المعبر عنه بعدة طرق مختلفة، كان أعظم هدية تتويج ممكنة. حيث نعيد تكريس حياتنا الآن لخدمة شعب المملكة المتحدة والعالم والكومنولث”.

للتذكير، ففي أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاماً، وفي عرض يتسم بالفخامة، توج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا السبت الماضي. في مراسم تحيي تقاليد تعود إلى ألف عام.

تشارلز الذي تولى عرش بريطانيا خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث. أصبح في سن الـ74 أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاماً. عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر بلندن. وتوجت زوجته الثانية كاميلا (75 سنة) ملكة أيضاً خلال المراسم التي تستمر ساعتين.

وبدأت حشود ضخمة بالتجمع في لندن وعلى طول الطرقات التي سيعبرها موكب الملك بين قصر باكنغهام وكنيسة وستمنستر. فيما وصل نحو خمسة آلاف جندي عبر القطارات إلى العاصمة البريطانية للمشاركة في العروض التي سترافق المراسم.

وحضر العشرات من قادة الدول وكبار الشخصيات التتويج، الذي سيتولاه رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.