ممثلا لرئيس الجمهورية.. بوغالي يحضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد لكولومبيا

يحضر رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، غدا الأحد مراسم تنصيب الرئيس الجديد المنتخب لكولومبيا، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،

وفي بيان للمجلس اليوم السبت، فقد كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني لتمثيله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا الجديد غوستافو بيترو اريغو، المنتخب يوم 19 جوان 2022.

ستجري مراسم التنصيب يوم غد الأحد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا وينتظر أن يكون لرئيس المجلس الشعبي الوطني لقاء مع نظيره الكولومبي دافيد رسيرو، و روي بريراس و رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي حول التعاون البرلماني الثنائي.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين الجزائر وكولومبيا علاقات مميزة ويسعى البلدان إلى تعزيزها من خلال مشاورات ثنائية دورية، وقد تجسد هذا المسعى بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

وأما على الصعيد البرلماني فقد تم تنصيب المجموعتين البرلمانيتين للصداقة الجزائر-كولومبيا في 8 ماي الماضي،وكولومبيا –الجزائر في 10 ماي.

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