ممثلا لرئيس الجمهورية..لعمامرة يشارك في القمة الإفريقية

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

وفي بيان للوزارة، فإن القمة ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 5 و 6 فيفري الجاري.

و من المنتظر أن تتناول هذه القمة التي تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية”.

اضافة الى الملفات المتعلقة بالسلم والأمن، الحوكمة، الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى التعاون الاقتصادي.

كما ستعرف هذه الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، السيد ماكي سال.

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