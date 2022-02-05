ممثلا لرئيس الجمهورية..لعمامرة يشارك في القمة الإفريقية
يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
وفي بيان للوزارة، فإن القمة ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 5 و 6 فيفري الجاري.
و من المنتظر أن تتناول هذه القمة التي تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية”.
اضافة الى الملفات المتعلقة بالسلم والأمن، الحوكمة، الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى التعاون الاقتصادي.
كما ستعرف هذه الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، السيد ماكي سال.
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لعمامرة ينقل رسالة من الرئيس تبون إلى رئيسة إثيوبيا
كما إستقبلت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
الذي نقل لها من الرئيس تبون. اللقاء جرى بمقر إقامتها الخاصة بأديس أبابا وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.
ونقل لعمامرة التحيات الأخوية الخالصة وفحوى رسالة شفوية من رئيس الجمهورية ، إلى نظيرته رئيسة إثيوبيا. والتي أعربت بدورها عن بالغ تقديرها للرئيس تبون.
كما اكدت ساهلي وورك زودي اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية واستعدادها لمواصلة العمل مع أخيها الرئيس لتحقيق مزيد من التقدم في هذه الشراكة.
وكان اللقاء فرصة لإستعراض مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وفي منطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص.
بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة لا سيما القمة الإفريقية المنتظرة يومي 5 و6 فيفري الجاري والقمة الإفريقية-الأوروبية
التي ستنعقد ببروكسل يومي 17 و 18 من نفس الشهر.
هذا وأشاد الطرفان بتوافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين إزاء القضايا المصيرية بالنسبة للقارة الإفريقية، بشكل يؤكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربطهما
واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في الدفع بجهود الاستقرار والتنمية في إفريقيا.