ممنوع الجلوس على حراس «البيام» طوال فترة الامتحان 

مديرو التربية اجتمعوا بهم من أجل توجيههم

استعمال الهاتف النقال للحراس ممنوع داخل المراكز

اجتمعت، أمس، مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، مع الأساتذة الذين سيتكفلون بحراسة امتحان شهادة التعليم المتوسط «بيام»، حيث تم منحهم «دليل الامتحان» وإعادة تذكيرهم بالممنوعات الواجب تجنبها خلال أيام الامتحان المقدرة بثلاثة أيام، التي يوجد من بينها منع جلوس الحراس داخل قاعة الامتحان.

وحسبما توفر من معلومات، فإن الأساتذة الحراس الذين سيحرسون غدا الإثنين قرابة نصف مليون تلميذ، كانوا قد اجتمعوا مع المفتشين المركزيين، وكذا مع مديري المراكز، وهذا لوضع خطة استراتيجية يتم على أساسها إنجاح الامتحان، بما فيها تذكيرهم بواجبهم اتجاه التلميذ وضرورة الحفاظ على سرية الامتحان ومعلومات التلاميذ.

ومن الأمور التي استحدثتها وزارة التربية، منع الأساتذة من الجلوس داخل قاعات الامتحان، وهو الأمر الذي تفاجأ به الأساتذة باعتبار أن الوقوف طيلة ساعتين أو أكثر يعتبر عقابا لهم.

وفي هذا الصدد، شدد المفتشون خلال الاجتماعات بضررة احترام التعليمات القاضية بعدم إحضار الهاتف النقال أو استعماله مهما كانت الأحوال.

وتأتي هذه الإجراءات لمنع أي تسرب أو غش لتجنب ما حدث السنوات الماضية.

ومن الممنوعات أيضا تجنب تواجد الأساتذة في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم أو التحدث إلى المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب.

ويكون الأساتذة ملزمين عند نهاية الاختبار بجمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين، حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة والتأكد من أن طليعة الإجابة كتبت عليها كل البيانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة في الاستدعاء.