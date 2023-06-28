مناسك الحج.. كانتي يحمل عكازات بن ناصر الجالس على كرسي متحرّك

أظهر “فيديو” انتشر في آخر 24 ساعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، وهو يؤدي مناسك الحج، مرفوقا بالدولي الفرنسي نغولو كانتي.

وفي المقطع المصور الذي تم تداوله عبر منصة “تويتر” ظهر بن ناصر، على كرسي متحرك، وإلى جانبه كانتي، المنضم حديثا إلى الاتحاد السعودي، وهو يحمل عكازات لاعب الخضر.

وهو الموقف الذي لاقى استحسان الجماهير الجزائرية خاصة والعالم الإسلامي بشكل عام. لاسيما وأنه يعكس المعنى الحقيقي للتآزر والتآخي بين المسلمين.

وللإشارة فإن بن ناصر، قرر أداء مناسك الحج. بالرغم من معاناته من إصابة خطيرة على مستوى الركبة، أنهت موسمه مبكرا مع ميلان، وتهدد بتضييعه كأس أمم إفريقيا مع الخضر. المقررة مطلع سنة 2024 بكوت ديفوار.

نغولو كانتي يحمل عكازات اسماعيل بن ناصر 🤍 pic.twitter.com/s7risJU4VV

— ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) June 27, 2023