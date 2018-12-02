منتدى الأمن الوطني يحتضن ندوة إعلامية لذوي الاحتياجات الخاصة

أكّدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنّها تولي أهمية بالغة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التكفل بهم والعمل على إشراكهم في كل مناسبة.

وذلك خلال إحتضان منتدى الأمن الوطني ندوة إعلامية، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 3 ديسمبر.

النّدوة نشطها إطار بمديرية الأمن الوطني ، حيث أشار أنّ مصالحهم تولي أهمية على توفير كل الظروف، التي تساعد هذه الفئة، وذلك في ممارسة حياتهم ونشاطهم وإدماجهم في المجتمع.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني، وعبر مختلف مصالح أمن الولايات، على إفتتاح دورات تكوينية للغة الإشارة.

وذلك لفائدة عناصرها، لتمكينهم من التواصل مع هذه الفئة وللتكفل الأمثل بإنشغالاتها حسب- المتحدث -.

كما عملت على تصميم المرافق الأمنية وفق المقاييس، التى تخدم هذه الشريحة في المجتمع.

وأضاف المتحدث أنّ الندوة تطرقت للحملات التحسيسية في مجال العنف المروري ومخلفاته، والتى تعد هذه الشريحة أحد ضحاياه

مبرزا المساعي والجهود التى تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه اللقاءات في مجال التوعية المرورية.