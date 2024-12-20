منحة أو معاش التقاعد.. هكذا يتم تجديد الوثائق من البيت

نشر الصندوق الوطني للتقاعد بيانا حول الوثائق الثبوتية التي يجب تجديدها من طرف المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد.

وأكد الصندوق أن تجديد الوثائق هو إجراء إداري عادي يقوم به المستفيد من منحة أو معاش تقاعد. يثبت من خلاله أحقيته بمواصلة تقاضي المنحة أو المعاش.

ويتم تجديد الوثائق الثبوتية بإحدى الطرق، منها استخدام منصة الهاتف المحمول “تقاعدي”. أو استخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه. أو التقرب من مقر الوكالة المحلية.

ومن أجل تسهيل عملية التجديد وجعلها أكثر مرونة بالنسبة للمتقاعدين. وضع الصندوق تطبيق “تقاعدي” تحت تصرفهم.

وفي كل عام، يضطر المتقاعدون إلى التنقل لإحدى الوكالات، لإثبات أنهم ما زالوا مستوفين للشروط المطلوبة للحصول على معاشاتهم التقاعدية.

وأصبح اليوم بإمكان المتقاعدين إثبات أهليتهم عن بعد، من خلال إجراء التعرف البسيط على الوجه عبر تطبيف “تقاعدي”.

وللتسجيل في تطبيق “تقاعدي” يجب على المتقاعد أولاً التنقل إلى إحدى وكالات الصندوق، مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.

وللتوضح أكثر لعملية تجديد الوثائق من خلال استخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه عير الهاتف النقال اضغط على الرابط: التقاعد