منحة لأرباب العائلات والأشخاص الأكثر من 60 سنة البطالين بداية من 2024

سيستفيد أرباب العائلات والأشخاص البالغ سنهم ستون سنة فما فوق. من منحة جزافية ستحدد قيمتها لاحقا.

قررت الحكومة استحداث منحة لفائدة الفئات الاجتماعية بدون دخل، تشمل أرباب العائلات والعائلات. والأشخاص البالغ سنهم أكثر من ستين سنة وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستوفون الشروط المحددة. عن طريق التنظيم، علما أن الاعتمادات المالية الخاصة بالمنحة ستكون تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. وبالتحديد تحت تسيير وتنفيذ وكالة التنمية الإجتماعية.

وبحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024 عبر المادة 118. التي أكدت أن إدراج هذه المادة. يندرج في إطار تطبيق تعليمات السلطات العمومية المتعلقة بضرورة توحيد النصوص التنظيمية. بهدف استهداف الفئات المعوزة وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين المعنيين. وحماية قدرتهم الشرائية.

وتؤطر هذه المنحة حاليا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 -366 المؤرخ في 24 أكتوبر 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994. والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994،وكذا المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 جانفي سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 ماي سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.