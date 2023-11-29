مندوب روسيا في مجلس الأمن: الغرب يتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، ان الدول الغربية تتعامل بمعايير مزدوجة متسائلا عن دورها في المطالبة بحقوق الفلسطينيين.

وأضاف ذات المتحدث، ان الفلسطينيين بالنسبة للغرب مواطنون من الدرجة الثانية ولا يهتم ابدا بمصالحهم.

وأوضح هذا الأخير، ان الأزمة في الشرق الأوسط لم يعرف مثلها منذ عقود وتسببت في مقتل 15 ألف مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال.

من جانب اخبر، قال فاسيلي نيبينزيا، انه لا يوجد رد لدى أعضاء مجلس الأمن بشأن تدمير المباني وقتل آلاف الأطفال في غزة.

مشيرا الى انه يجب التفكير في اليوم التالي للنزاع الدائر في قطاع غزة. والعودة الى عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 جوان 1967.

وجاءت كلمة المندوب الروسي، على هامش جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في غزة.