منظمة الصحة العالمية: العام الثاني لوباء كورونا قد يكون أقسى من الأوّل

كشف مايكل رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،أن العام الثاني لفيروس كورونا قد يكون أكثر صعوبة من الأوّل.

ونقل موقع روسيا اليوم، أن رايان قال في بث مباشر: “نحن ندخل العام الثاني للوباء، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة”.

وقال أن الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنظر إلى ديناميكيات إنتشار كورونا وبعض المشاكل التي نراها.

وأعلن رايان، أن البيانات التي تلقتها المنظمة خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن الإصابات بلغت الذروة مرة أخرى.

خاصة وأن نصف الكرة الأرضية الشمالي، وخاصة أوروبا وأمريكا الشمالية، يشهد عاصفة مثالية.

وتفيد منظمة الصحة العالمية، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 90 مليونا، وتوفي ما يقرب مليوني شخص.