منظمة الصحة العالمية متفائلة بالنتائج الإيجابية التي حققها عقار ديكساميثازون في معالجة كورونا

رحبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالتجارب السريرية الأولية بشأن استخدام عقار ديكساميثازون في معالجة كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه أول علاج مثبت يقلل عدد الوفيات بين مرضى كوفيد 19 ممن يحتاجون إلى أسطوانات الأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعي.

وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات البريطانية على هذا السبق العلمي الذي أنقذ حياة الكثيرين.

هذا وكانت دراسة بريطانية، كشفت أن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بالعدوى إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء.