منظمة الصحة العالمية: “هذا هو الترتيب الأمثل لوجبة إفطار صحية برمضان”

قدمت منظمة الصحة العالمية، نصائح للصائمين، من أجل إفطار صحي، وتجنب حدوث مشاكل صحية، في شهر رمضان المبارك.

وحددت المنظمة، الترتيب الأمثل لتناول وجبة الإفطار المتكاملة، ونصحت بتقسيمها إلى 3 وجبات.

وقال المستشار الإقليمي للتغذية بالمنظمة، أيوب الجوالدة، إن الجسم بعد مرور ساعات طويلة من الصيام، يحتاج إلى وقت كاف لهضم طعام الإفطار جيدا.

وبالتالي يجب أن يبدأ الصائم بتناول وجبة خفيفة جدا، عبارة عن كوب من المياه و3 تمرات، بالإضافة إلى طبق من الحساء “الشوربة”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه يستحسن أن يأخذ الصائم بعد تناول الوجبة الخفيفة، قسطا من الراحة، حوالي نصف ساع.

ثم يبدأ بتناول الوجبة الرئيسية، والتي يجب أن تكون، متكاملة غذائيا، بحيث تحتوي على كربوهيدرات كالأرز أو الخبز.

بالإضافة إلى خضروات مثل السلطة الخضراء أو خضروات مطبوخة، وبروتينات مثل اللحوم ويفضل السمك والدجاج الأبيض.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوجبة الثالثة، تكون بعد صلاة العشاء، وهي عبارة عن فواكه، وقطعة حلويات بسيطة.